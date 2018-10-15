TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,8113 5,8218 5,8072 5,8305 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,1350 4,1620 4,1160 4,1869 1 DANİMARKA KRONU 0,90053 0,90495 0,89990 0,90704 1 EURO 6,7288 6,7409 6,7241 6,7510 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,6255 7,6653 7,6202 7,6768 1 İSVİÇRE FRANGI 5,8690 5,9067 5,8602 5,9156 1 İSVEÇ KRONU 0,64485 0,65153 0,64440 0,65303 1 KANADA DOLARI 4,4576 4,4777 4,4411 4,4947 1 KUVEYT DİNARI 19,0611 19,3105 18,7752 19,6002 1 NORVEÇ KRONU 0,71011 0,71489 0,70961 0,71653 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5487 1,5515 1,5371 1,5631 100 JAPON YENİ 5,1867 5,2210 5,1675 5,2409 1 BULGAR LEVASI 3,4211 3,4658 1 RUMEN LEYİ 1,4339 1,4527 1 RUS RUBLESİ 0,08796 0,08912 100 İRAN RİYALİ 0,01376 0,01394 1 ÇİN YUANI 0,83465 0,84557 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04395 0,04452 1 KATAR RİYALİ 1,5871 1,6079 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4021 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4432 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9879 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,9735 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111,77 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3019 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1636 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7524 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1579 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3144 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2985 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6892 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0301 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65,69 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9235 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 131,49 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39667 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8,1238 TÜRK LİRASI
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