FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,8113 5,8218 5,8072 5,8305 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,1350 4,1620 4,1160 4,1869 1 DANİMARKA KRONU 0,90053 0,90495 0,89990 0,90704 1 EURO 6,7288 6,7409 6,7241 6,7510 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,6255 7,6653 7,6202 7,6768 1 İSVİÇRE FRANGI 5,8690 5,9067 5,8602 5,9156 1 İSVEÇ KRONU 0,64485 0,65153 0,64440 0,65303 1 KANADA DOLARI 4,4576 4,4777 4,4411 4,4947 1 KUVEYT DİNARI 19,0611 19,3105 18,7752 19,6002 1 NORVEÇ KRONU 0,71011 0,71489 0,70961 0,71653 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5487 1,5515 1,5371 1,5631 100 JAPON YENİ 5,1867 5,2210 5,1675 5,2409 1 BULGAR LEVASI 3,4211 3,4658 1 RUMEN LEYİ 1,4339 1,4527 1 RUS RUBLESİ 0,08796 0,08912 100 İRAN RİYALİ 0,01376 0,01394 1 ÇİN YUANI 0,83465 0,84557 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04395 0,04452 1 KATAR RİYALİ 1,5871 1,6079 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4021 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4432 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9879 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,9735 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111,77 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3019 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1636 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7524 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1579 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3144 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2985 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6892 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0301 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65,69 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9235 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 131,49 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39667 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8,1238 TÜRK LİRASI

PARTNERMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruzMüjdemizi isteriz! Saksıda tohumsuz sebze üretiyoruz
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yenidenİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.