TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,7794 5,7898 5,7754 5,7985 1 AVUSTRALYA DOLARI 4,1082 4,1350 4,0893 4,1598 1 DANİMARKA KRONU 0,89590 0,90030 0,89527 0,90237 1 EURO 6,6943 6,7064 6,6896 6,7164 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,6153 7,6550 7,6099 7,6665 1 İSVİÇRE FRANGI 5,8364 5,8739 5,8277 5,8827 1 İSVEÇ KRONU 0,64519 0,65187 0,64474 0,65337 1 KANADA DOLARI 4,4482 4,4683 4,4317 4,4852 1 KUVEYT DİNARI 18,9731 19,2214 18,6885 19,5097 1 NORVEÇ KRONU 0,70838 0,71314 0,70789 0,71478 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,5407 1,5435 1,5292 1,5551 100 JAPON YENİ 5,1442 5,1782 5,1251 5,1979 1 BULGAR LEVASI 3,4035 3,4481 1 RUMEN LEYİ 1,4265 1,4451 1 RUS RUBLESİ 0,08774 0,08889 100 İRAN RİYALİ 0,01368 0,01386 1 ÇİN YUANI 0,83056 0,84143 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04375 0,04433 1 KATAR RİYALİ 1,5784 1,5991 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,4035 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,4410 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9880 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,9196 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112,08 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,2975 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,1386 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1583 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3199 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3014 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6886 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,0288 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65,50 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9195 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 131,35 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,39710 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8,0817 TÜRK LİRASI
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