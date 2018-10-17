TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6825 5.6928 5.6786 5.7013 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0458 4.0722 4.0272 4.0966 1 DANİMARKA KRONU 0.87897 0.88328 0.87835 0.88532 1 EURO 6.5678 6.5797 6.5632 6.5895 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.4573 7.4962 7.4521 7.5074 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7148 5.7515 5.7063 5.7602 1 İSVEÇ KRONU 0.63485 0.64143 0.63441 0.64290 1 KANADA DOLARI 4.3798 4.3995 4.3636 4.4162 1 KUVEYT DİNARI 18.6504 18.8944 18.3706 19.1778 1 NORVEÇ KRONU 0.69491 0.69959 0.69443 0.70120 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5148 1.5175 1.5034 1.5289 100 JAPON YENİ 5.0502 5.0836 5.0315 5.1029 1 BULGAR LEVASI 3.3390 3.3827 1 RUMEN LEYİ 1.3994 1.4177 1 RUS RUBLESİ 0.08629 0.08742 100 İRAN RİYALİ 0.01345 0.01363 1 ÇİN YUANI 0.81584 0.82651 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04270 0.04326 1 KATAR RİYALİ 1.5520 1.5723 Çapraz kurlar 1 ABD DOLARI 1.4012 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4550 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9921 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9129 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.25 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2957 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1573 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7513 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1558 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3146 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3005 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6923 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0381 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.49 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9262 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.32 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ Bilgi için 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39536 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.9363 TÜRK LİRASI
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