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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.5498 5.5598 5.5459 5.5682 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9521 3.9778 3.9339 4.0017 1 DANİMARKA KRONU 0.85514 0.85934 0.85454 0.86132 1 EURO 6.3900 6.4015 6.3855 6.4111 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.2651 7.3030 7.2600 7.3139 1 İSVİÇRE FRANGI 5.5730 5.6088 5.5647 5.6172 1 İSVEÇ KRONU 0.61648 0.62287 0.61605 0.62430 1 KANADA DOLARI 4.2507 4.2698 4.2349 4.2860 1 KUVEYT DİNARI 18.1995 18.4376 17.9265 18.7142 1 NORVEÇ KRONU 0.67403 0.67856 0.67356 0.68013 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4793 1.4820 1.4682 1.4931 100 JAPON YENİ 4.9202 4.9528 4.9020 4.9716 1 BULGAR LEVASI 3.2488 3.2913 1 RUMEN LEYİ 1.3617 1.3795 1 RUS RUBLESİ 0.08411 0.08521 100 İRAN RİYALİ 0.01314 0.01331 1 ÇİN YUANI 0.79543 0.80584 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04165 0.04220 1 KATAR RİYALİ 1.5157 1.5355 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4010 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4799 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9935 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9641 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.53 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3039 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2136 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1514 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3113 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2978 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6987 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0528 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.61 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9380 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.50 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39287 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7371 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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