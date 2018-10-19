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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6134 5.6235 5.6095 5.6320 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9870 4.0130 3.9687 4.0371 1 DANİMARKA KRONU 0.86074 0.86497 0.86014 0.86696 1 EURO 6.4316 6.4432 6.4271 6.4528 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.3018 7.3399 7.2967 7.3509 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6223 5.6584 5.6138 5.6669 1 İSVEÇ KRONU 0.61928 0.62569 0.61885 0.62713 1 KANADA DOLARI 4.2961 4.3155 4.2802 4.3319 1 KUVEYT DİNARI 18.4012 18.6420 18.1252 18.9216 1 NORVEÇ KRONU 0.67855 0.68312 0.67808 0.68469 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4960 1.4987 1.4848 1.5100 100 JAPON YENİ 4.9816 5.0145 4.9631 5.0336 1 BULGAR LEVASI 3.2700 3.3127 1 RUMEN LEYİ 1.3700 1.3879 1 RUS RUBLESİ 0.08496 0.08607 100 İRAN RİYALİ 0.01329 0.01346 1 ÇİN YUANI 0.80526 0.81580 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04212 0.04267 1 KATAR RİYALİ 1.5330 1.5531 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4046 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5115 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9961 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0259 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.41 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3049 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2523 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1458 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3030 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2966 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7070 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0744 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.70 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9318 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.53 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39021 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8109 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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