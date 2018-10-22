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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6481 5.6582 5.6441 5.6667 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0050 4.0311 3.9866 4.0553 1 DANİMARKA KRONU 0.87043 0.87471 0.86982 0.87672 1 EURO 6.5039 6.5156 6.4993 6.5254 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.3560 7.3944 7.3509 7.4055 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6540 5.6903 5.6455 5.6988 1 İSVEÇ KRONU 0.62651 0.63299 0.62607 0.63445 1 KANADA DOLARI 4.3096 4.3291 4.2937 4.3455 1 KUVEYT DİNARI 18.5138 18.7560 18.2361 19.0374 1 NORVEÇ KRONU 0.68525 0.68986 0.68477 0.69145 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5053 1.5080 1.4940 1.5193 100 JAPON YENİ 4.9954 5.0285 4.9769 5.0476 1 BULGAR LEVASI 3.3068 3.3500 1 RUMEN LEYİ 1.3858 1.4039 1 RUS RUBLESİ 0.08597 0.08709 100 İRAN RİYALİ 0.01337 0.01355 1 ÇİN YUANI 0.80951 0.82010 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04239 0.04294 1 KATAR RİYALİ 1.5425 1.5626 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4069 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4787 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9967 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9768 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.79 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3088 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2221 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1515 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3046 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2964 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6985 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0529 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.33 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9381 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.50 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39210 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.8697 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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