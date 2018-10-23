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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7710 5.7814 5.7669 5.7900 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0746 4.1012 4.0559 4.1258 1 DANİMARKA KRONU 0.88602 0.89037 0.88540 0.89242 1 EURO 6.6206 6.6326 6.6160 6.6425 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.4860 7.5251 7.4808 7.5364 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7853 5.8225 5.7766 5.8312 1 İSVEÇ KRONU 0.63739 0.64399 0.63695 0.64547 1 KANADA DOLARI 4.4006 4.4204 4.3843 4.4372 1 KUVEYT DİNARI 18.9136 19.1611 18.6299 19.4485 1 NORVEÇ KRONU 0.69566 0.70034 0.69517 0.70195 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5381 1.5409 1.5266 1.5524 100 JAPON YENİ 5.1263 5.1603 5.1073 5.1799 1 BULGAR LEVASI 3.3662 3.4102 1 RUMEN LEYİ 1.4106 1.4291 1 RUS RUBLESİ 0.08786 0.08901 100 İRAN RİYALİ 0.01366 0.01384 1 ÇİN YUANI 0.82716 0.83798 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04316 0.04373 1 KATAR RİYALİ 1.5761 1.5967 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4130 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5032 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9952 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0155 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.31 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3096 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2753 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7520 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1472 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2994 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2958 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7048 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0682 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.32 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9378 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 132.95 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39045 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 8.0315 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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