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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.7170 5.7273 5.7130 5.7359 1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0446 4.0710 4.0260 4.0954 1 DANİMARKA KRONU 0.87390 0.87819 0.87328 0.88021 1 EURO 6.5295 6.5412 6.5249 6.5510 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.3822 7.4207 7.3771 7.4319 1 İSVİÇRE FRANGI 5.7224 5.7591 5.7138 5.7677 1 İSVEÇ KRONU 0.62797 0.63447 0.62753 0.63593 1 KANADA DOLARI 4.3618 4.3815 4.3457 4.3981 1 KUVEYT DİNARI 18.7268 18.9718 18.4459 19.2564 1 NORVEÇ KRONU 0.68635 0.69097 0.68587 0.69256 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.5240 1.5268 1.5126 1.5382 100 JAPON YENİ 5.0661 5.0996 5.0474 5.1190 1 BULGAR LEVASI 3.3197 3.3632 1 RUMEN LEYİ 1.3934 1.4117 1 RUS RUBLESİ 0.08675 0.08789 100 İRAN RİYALİ 0.01354 0.01371 1 ÇİN YUANI 0.81913 0.82984 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04337 0.04394 1 KATAR RİYALİ 1.5613 1.5818 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4102 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5319 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9968 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0653 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.58 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3089 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3092 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7512 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1421 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2935 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2941 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7125 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0798 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.53 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9403 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 131.07 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38765 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.9404 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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