TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.6186 5.6287 5.6147 5.6372 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9421 3.9678 3.9240 3.9916 1 DANİMARKA KRONU 0.85428 0.85848 0.85368 0.86045 1 EURO 6.3835 6.3950 6.3790 6.4046 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1814 7.2188 7.1764 7.2297 1 İSVİÇRE FRANGI 5.6024 5.6384 5.5940 5.6469 1 İSVEÇ KRONU 0.61139 0.61772 0.61096 0.61914 1 KANADA DOLARI 4.2701 4.2894 4.2543 4.3057 1 KUVEYT DİNARI 18.3942 18.6348 18.1182 18.9144 1 NORVEÇ KRONU 0.66933 0.67383 0.66886 0.67538 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4979 1.5006 1.4866 1.5118 100 JAPON YENİ 5.0036 5.0367 4.9851 5.0559 1 BULGAR LEVASI 3.2453 3.2878 1 RUMEN LEYİ 1.3617 1.3795 1 RUS RUBLESİ 0.08498 0.08609 100 İRAN RİYALİ 0.01330 0.01348 1 ÇİN YUANI 0.80429 0.81481 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04198 0.04252 1 KATAR RİYALİ 1.5345 1.5546 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4219 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5668 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0006 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1508 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.02 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3140 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3738 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1361 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2803 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2923 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7216 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1032 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.75 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9466 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.10 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38460 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7865 TÜRK LİRASI
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