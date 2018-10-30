TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.5203 5.5303 5.5164 5.5385 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9048 3.9303 3.8869 3.9539 1 DANİMARKA KRONU 0.83946 0.84358 0.83887 0.84552 1 EURO 6.2734 6.2847 6.2690 6.2941 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0360 7.0727 7.0311 7.0833 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4939 5.5292 5.4857 5.5375 1 İSVEÇ KRONU 0.60018 0.60639 0.59976 0.60779 1 KANADA DOLARI 4.2027 4.2216 4.1871 4.2377 1 KUVEYT DİNARI 18.0687 18.3051 17.7976 18.5797 1 NORVEÇ KRONU 0.65644 0.66085 0.65598 0.66237 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4717 1.4743 1.4607 1.4854 100 JAPON YENİ 4.8811 4.9134 4.8631 4.9321 1 BULGAR LEVASI 3.1895 3.2312 1 RUMEN LEYİ 1.3364 1.3539 1 RUS RUBLESİ 0.08351 0.08460 100 İRAN RİYALİ 0.01307 0.01324 1 ÇİN YUANI 0.78839 0.79871 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04107 0.04160 1 KATAR RİYALİ 1.5076 1.5273 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4104 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5658 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0025 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1587 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.82 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3117 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3888 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1364 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2767 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2916 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7211 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1076 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.73 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9628 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.68 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38331 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.6432 TÜRK LİRASI
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