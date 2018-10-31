TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.4981 5.5080 5.4943 5.5163 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8897 3.9150 3.8718 3.9385 1 DANİMARKA KRONU 0.83463 0.83873 0.83404 0.84065 1 EURO 6.2373 6.2486 6.2330 6.2579 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9924 7.0289 6.9876 7.0394 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4570 5.4920 5.4488 5.5003 1 İSVEÇ KRONU 0.59691 0.60309 0.59650 0.60448 1 KANADA DOLARI 4.1822 4.2011 4.1667 4.2170 1 KUVEYT DİNARI 17.9894 18.2247 17.7195 18.4981 1 NORVEÇ KRONU 0.65145 0.65583 0.65099 0.65733 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4658 1.4684 1.4548 1.4794 100 JAPON YENİ 4.8479 4.8800 4.8299 4.8985 1 BULGAR LEVASI 3.1711 3.2126 1 RUMEN LEYİ 1.3289 1.3462 1 RUS RUBLESİ 0.08322 0.08431 100 İRAN RİYALİ 0.01302 0.01319 1 ÇİN YUANI 0.78423 0.79449 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04098 0.04152 1 KATAR RİYALİ 1.5015 1.5212 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4102 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5773 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0052 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.1717 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.14 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3129 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4192 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1345 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2740 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2904 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7241 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1143 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.70 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9715 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.42 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38183 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.6043 TÜRK LİRASI
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