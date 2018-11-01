FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.5704 5.5804 5.5665 5.5888 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9757 4.0016 3.9574 4.0256 1 DANİMARKA KRONU 0.84779 0.85195 0.84719 0.85391 1 EURO 6.3351 6.3465 6.3307 6.3561 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1683 7.2057 7.1633 7.2165 1 İSVİÇRE FRANGI 5.5349 5.5705 5.5266 5.5788 1 İSVEÇ KRONU 0.61144 0.61777 0.61101 0.61919 1 KANADA DOLARI 4.2416 4.2607 4.2259 4.2769 1 KUVEYT DİNARI 18.2321 18.4707 17.9586 18.7478 1 NORVEÇ KRONU 0.66362 0.66808 0.66316 0.66962 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4850 1.4877 1.4739 1.4989 100 JAPON YENİ 4.9215 4.9541 4.9033 4.9729 1 BULGAR LEVASI 3.2209 3.2630 1 RUMEN LEYİ 1.3507 1.3684 1 RUS RUBLESİ 0.08437 0.08548 100 İRAN RİYALİ 0.01319 0.01336 1 ÇİN YUANI 0.79707 0.80750 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04143 0.04197 1 KATAR RİYALİ 1.5213 1.5412 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3978 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5603 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0041 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0715 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.91 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3115 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3733 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1373 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2891 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7198 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1009 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.65 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9493 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.70 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38491 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7214 TÜRK LİRASI

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi 
Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.