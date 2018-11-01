TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.5704 5.5804 5.5665 5.5888 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9757 4.0016 3.9574 4.0256 1 DANİMARKA KRONU 0.84779 0.85195 0.84719 0.85391 1 EURO 6.3351 6.3465 6.3307 6.3561 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1683 7.2057 7.1633 7.2165 1 İSVİÇRE FRANGI 5.5349 5.5705 5.5266 5.5788 1 İSVEÇ KRONU 0.61144 0.61777 0.61101 0.61919 1 KANADA DOLARI 4.2416 4.2607 4.2259 4.2769 1 KUVEYT DİNARI 18.2321 18.4707 17.9586 18.7478 1 NORVEÇ KRONU 0.66362 0.66808 0.66316 0.66962 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4850 1.4877 1.4739 1.4989 100 JAPON YENİ 4.9215 4.9541 4.9033 4.9729 1 BULGAR LEVASI 3.2209 3.2630 1 RUMEN LEYİ 1.3507 1.3684 1 RUS RUBLESİ 0.08437 0.08548 100 İRAN RİYALİ 0.01319 0.01336 1 ÇİN YUANI 0.79707 0.80750 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04143 0.04197 1 KATAR RİYALİ 1.5213 1.5412 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3978 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5603 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0041 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0715 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.91 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3115 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3733 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1373 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2891 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7198 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1009 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.65 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9493 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.70 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38491 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.7214 TÜRK LİRASI
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