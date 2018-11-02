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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.4613 5.4712 5.4575 5.4794 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9451 3.9708 3.9270 3.9947 1 DANİMARKA KRONU 0.83596 0.84007 0.83538 0.84200 1 EURO 6.2460 6.2572 6.2416 6.2666 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0996 7.1366 7.0946 7.1473 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4511 5.4861 5.4429 5.4943 1 İSVEÇ KRONU 0.60356 0.60981 0.60314 0.61121 1 KANADA DOLARI 4.1767 4.1955 4.1612 4.2115 1 KUVEYT DİNARI 17.8891 18.1232 17.6208 18.3951 1 NORVEÇ KRONU 0.65470 0.65910 0.65424 0.66062 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4560 1.4586 1.4450 1.4695 100 JAPON YENİ 4.8257 4.8576 4.8078 4.8761 1 BULGAR LEVASI 3.1757 3.2172 1 RUMEN LEYİ 1.3320 1.3494 1 RUS RUBLESİ 0.08274 0.08383 100 İRAN RİYALİ 0.01293 0.01310 1 ÇİN YUANI 0.78829 0.79861 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04072 0.04125 1 KATAR RİYALİ 1.4915 1.5111 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3811 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5229 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9996 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0100 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.90 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3058 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3213 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1437 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3022 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2941 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7101 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0771 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.63 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8892 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.38 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38979 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.5969 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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