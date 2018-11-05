TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.4470 5.4569 5.4432 5.4650 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9102 3.9357 3.8922 3.9593 1 DANİMARKA KRONU 0.82977 0.83384 0.82919 0.83576 1 EURO 6.1996 6.2108 6.1953 6.2201 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0721 7.1090 7.0672 7.1196 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4083 5.4430 5.4002 5.4512 1 İSVEÇ KRONU 0.59781 0.60399 0.59739 0.60538 1 KANADA DOLARI 4.1510 4.1697 4.1356 4.1855 1 KUVEYT DİNARI 17.8260 18.0593 17.5587 18.3302 1 NORVEÇ KRONU 0.64882 0.65318 0.64837 0.65468 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4521 1.4548 1.4413 1.4657 100 JAPON YENİ 4.7983 4.8300 4.7805 4.8484 1 BULGAR LEVASI 3.1520 3.1933 1 RUMEN LEYİ 1.3228 1.3401 1 RUS RUBLESİ 0.08174 0.08281 100 İRAN RİYALİ 0.01290 0.01307 1 ÇİN YUANI 0.78211 0.79234 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04052 0.04105 1 KATAR RİYALİ 1.4875 1.5070 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3898 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5544 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0049 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0730 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.25 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3105 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3747 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1382 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3006 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2911 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7184 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0947 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.27 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9256 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.68 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38642 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.5587 TÜRK LİRASI
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