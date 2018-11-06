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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.3418 5.3514 5.3381 5.3595 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8526 3.8777 3.8349 3.9010 1 DANİMARKA KRONU 0.81586 0.81986 0.81529 0.82175 1 EURO 6.0954 6.1064 6.0911 6.1156 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9648 7.0011 6.9599 7.0116 1 İSVİÇRE FRANGI 5.3075 5.3416 5.2996 5.3496 1 İSVEÇ KRONU 0.58712 0.59320 0.58671 0.59457 1 KANADA DOLARI 4.0669 4.0852 4.0518 4.1007 1 KUVEYT DİNARI 17.4843 17.7131 17.2220 17.9788 1 NORVEÇ KRONU 0.63732 0.64161 0.63688 0.64308 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4241 1.4267 1.4134 1.4374 100 JAPON YENİ 4.7055 4.7367 4.6881 4.7547 1 BULGAR LEVASI 3.0991 3.1396 1 RUMEN LEYİ 1.2998 1.3168 1 RUS RUBLESİ 0.08050 0.08155 100 İRAN RİYALİ 0.01265 0.01281 1 ÇİN YUANI 0.76793 0.77798 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03973 0.04025 1 KATAR RİYALİ 1.4579 1.4770 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3833 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5373 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0041 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0596 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.25 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3117 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3611 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1411 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3060 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7140 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0867 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.98 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9172 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.70 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6434 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38820 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.4222 TÜRK LİRASI

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