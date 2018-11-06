TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.3418 5.3514 5.3381 5.3595 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8526 3.8777 3.8349 3.9010 1 DANİMARKA KRONU 0.81586 0.81986 0.81529 0.82175 1 EURO 6.0954 6.1064 6.0911 6.1156 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.9648 7.0011 6.9599 7.0116 1 İSVİÇRE FRANGI 5.3075 5.3416 5.2996 5.3496 1 İSVEÇ KRONU 0.58712 0.59320 0.58671 0.59457 1 KANADA DOLARI 4.0669 4.0852 4.0518 4.1007 1 KUVEYT DİNARI 17.4843 17.7131 17.2220 17.9788 1 NORVEÇ KRONU 0.63732 0.64161 0.63688 0.64308 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4241 1.4267 1.4134 1.4374 100 JAPON YENİ 4.7055 4.7367 4.6881 4.7547 1 BULGAR LEVASI 3.0991 3.1396 1 RUMEN LEYİ 1.2998 1.3168 1 RUS RUBLESİ 0.08050 0.08155 100 İRAN RİYALİ 0.01265 0.01281 1 ÇİN YUANI 0.76793 0.77798 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03973 0.04025 1 KATAR RİYALİ 1.4579 1.4770 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3833 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5373 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0041 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0596 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.25 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3117 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3611 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1411 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3060 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2915 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7140 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0867 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.98 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9172 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.70 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6434 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38820 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.4222 TÜRK LİRASI
Öğretmenlere hem tren bileti hem de kargo indirimi
Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum