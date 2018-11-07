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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.3575 5.3672 5.3538 5.3752 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.8867 3.9121 3.8689 3.9355 1 DANİMARKA KRONU 0.82272 0.82677 0.82215 0.82867 1 EURO 6.1463 6.1573 6.1420 6.1666 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0328 7.0695 7.0279 7.0801 1 İSVİÇRE FRANGI 5.3551 5.3895 5.3471 5.3976 1 İSVEÇ KRONU 0.59249 0.59862 0.59207 0.60000 1 KANADA DOLARI 4.0843 4.1028 4.0692 4.1183 1 KUVEYT DİNARI 17.5478 17.7774 17.2846 18.0441 1 NORVEÇ KRONU 0.64232 0.64664 0.64187 0.64812 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4283 1.4308 1.4175 1.4416 100 JAPON YENİ 4.7248 4.7561 4.7073 4.7742 1 BULGAR LEVASI 3.1250 3.1659 1 RUMEN LEYİ 1.3110 1.3281 1 RUS RUBLESİ 0.08073 0.08178 100 İRAN RİYALİ 0.01268 0.01285 1 ÇİN YUANI 0.76971 0.77978 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03987 0.04039 1 KATAR RİYALİ 1.4632 1.4823 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3752 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5018 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9982 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0039 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.12 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3100 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3204 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1472 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3149 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2938 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7048 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0638 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 65.99 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9214 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.63 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39137 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.4610 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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