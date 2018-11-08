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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.4095 5.4193 5.4057 5.4274 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9336 3.9592 3.9155 3.9830 1 DANİMARKA KRONU 0.82727 0.83133 0.82669 0.83324 1 EURO 6.1806 6.1917 6.1762 6.2010 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.0852 7.1221 7.0802 7.1328 1 İSVİÇRE FRANGI 5.3848 5.4194 5.3767 5.4275 1 İSVEÇ KRONU 0.59916 0.60536 0.59874 0.60675 1 KANADA DOLARI 4.1244 4.1430 4.1091 4.1587 1 KUVEYT DİNARI 17.7109 17.9426 17.4452 18.2118 1 NORVEÇ KRONU 0.64760 0.65195 0.64714 0.65345 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4422 1.4447 1.4313 1.4556 100 JAPON YENİ 4.7470 4.7784 4.7294 4.7966 1 BULGAR LEVASI 3.1425 3.1836 1 RUMEN LEYİ 1.3180 1.3353 1 RUS RUBLESİ 0.08115 0.08222 100 İRAN RİYALİ 0.01281 0.01298 1 ÇİN YUANI 0.77615 0.78631 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04026 0.04078 1 KATAR RİYALİ 1.4774 1.4967 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3720 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5289 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0023 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9902 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.68 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3098 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.3328 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1425 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3120 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2925 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7118 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0812 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 66.28 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9306 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 133.63 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38858 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.5184 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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