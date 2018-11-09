TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5.4819 5.4918 5.4781 5.5000 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9607 3.9865 3.9425 4.0104 1 DANİMARKA KRONU 0.83224 0.83633 0.83166 0.83825 1 EURO 6.2174 6.2286 6.2130 6.2379 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7.1235 7.1607 7.1186 7.1714 1 İSVİÇRE FRANGI 5.4299 5.4648 5.4217 5.4730 1 İSVEÇ KRONU 0.60257 0.60881 0.60215 0.61021 1 KANADA DOLARI 4.1504 4.1691 4.1351 4.1850 1 KUVEYT DİNARI 17.9321 18.1667 17.6631 18.4392 1 NORVEÇ KRONU 0.64924 0.65360 0.64878 0.65510 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.4614 1.4641 1.4505 1.4750 100 JAPON YENİ 4.8037 4.8355 4.7859 4.8539 1 BULGAR LEVASI 3.1612 3.2025 1 RUMEN LEYİ 1.3268 1.3441 1 RUS RUBLESİ 0.08133 0.08240 100 İRAN RİYALİ 0.01298 0.01315 1 ÇİN YUANI 0.78468 0.79494 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04068 0.04121 1 KATAR RİYALİ 1.4972 1.5168 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3808 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.5767 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0073 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9.0588 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.85 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3190 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.4230 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1342 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3017 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2896 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.7244 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.1087 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67.02 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.9471 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 134.00 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.38396 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7.5936 TÜRK LİRASI
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