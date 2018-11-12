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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 5,4764 5,4862 5,4725 5,4945 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,9335 3,9591 3,9154 3,9829 1 DANİMARKA KRONU 0,82558 0,82964 0,82500 0,83155 1 EURO 6,1672 6,1783 6,1629 6,1876 1 İNGİLİZ STERLİNİ 7,0305 7,0671 7,0256 7,0777 1 İSVİÇRE FRANGI 5,4132 5,4479 5,4051 5,4561 1 İSVEÇ KRONU 0,59758 0,60377 0,59716 0,60516 1 KANADA DOLARI 4,1416 4,1602 4,1262 4,1760 1 KUVEYT DİNARI 17,8969 18,1311 17,6284 18,4030 1 NORVEÇ KRONU 0,64526 0,64960 0,64481 0,65109 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,4599 1,4626 1,4490 1,4735 100 JAPON YENİ 4,7918 4,8235 4,7740 4,8418 1 BULGAR LEVASI 3,1357 3,1767 1 RUMEN LEYİ 1,3166 1,3338 1 RUS RUBLESİ 0,08055 0,08160 100 İRAN RİYALİ 0,01297 0,01314 1 ÇİN YUANI 0,78187 0,79210 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,04052 0,04105 1 KATAR RİYALİ 1,4956 1,5151 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3890 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,6230 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1,0093 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 9,1252 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 114,01 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3205 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,4662 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1262 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,2860 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,2864 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,7367 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4,1361 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 67,61 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,9650 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 134,40 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,37899 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 7,5586 TÜRK LİRASI

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TCMB Döviz kurları

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