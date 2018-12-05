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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI5.37335.38295.36955.39101AVUSTRALYA DOLARI3.91043.93593.89243.95961DANİMARKA KRONU0.815130.819140.814560.821021EURO6.09296.10396.08866.11301İNGİLİZ STERLİNİ6.82996.86556.82516.87581İSVİÇRE FRANGI5.36755.40205.35955.41011İSVEÇ KRONU0.593870.600020.593450.601401KANADA DOLARI4.03904.05724.02414.07261KUVEYT DİNARI17.566017.795817.302518.06271NORVEÇ KRONU0.629430.633660.628990.635111SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.43221.43481.42151.4455100JAPON YENİ4.74314.77464.72564.79271BULGAR LEVASI3.09763.1381 1RUMEN LEYİ1.30191.3190 1RUS RUBLESİ0.080020.08107 100İRAN RİYALİ0.012720.01289 1ÇİN YUANI0.778580.78877 1PAKİSTAN RUPİSİ0.038290.03879 1KATAR RİYALİ1.46751.4867 Çapraz Kurlar Döviz Cinsi Döviz Cinsi 1ABD DOLARI1.3708AVUSTRALYA DOLARI 1ABD DOLARI6.5817DANİMARKA KRONU 1ABD DOLARI0.9988İSVİÇRE FRANGI 1ABD DOLARI9.0094İSVEÇ KRONU 1ABD DOLARI113.01JAPON YENİ 1ABD DOLARI1.3285KANADA DOLARI 1ABD DOLARI8.5158NORVEÇ KRONU 1ABD DOLARI3.7518SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1EURO1.1339ABD DOLARI 1İNGİLİZ STERLİNİ1.2733ABD DOLARI 1KUVEYT DİNARI3.2876ABD DOLARI 1ABD DOLARI1.7249BULGAR LEVASI 1ABD DOLARI4.1040RUMEN LEYİ 1ABD DOLARI66.77RUS RUBLESİ 1ABD DOLARI42000İRAN RİYALİ 1ABD DOLARI6.8627ÇİN YUANI 1ABD DOLARI139.53PAKİSTAN RUPİSİ 1ABD DOLARI3.6409KATAR RİYALİ Bilgi İçin 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.38400ABD DOLARI 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)7.4433TÜRK LİRASI

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