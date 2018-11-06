TCMB Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Geçen ay yıllık enflasyon temel mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş göstermiştir." denildi. TCMB tarafından ekim ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,67 arttığı ve yıllık enflasyonun 0,72 puan yükselerek yüzde 25,24 olduğu belirtildi. Bu dönemde yıllık enflasyonun temel mal grubu dışındaki alt kalemlerde yükseliş gösterdiği ifade edilen raporda, "Enerji

fiyatlarındaki artışta elektrik ve doğalgaz kalemleri öne çıkarken, gıda

grubunda genel olarak taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde enflasyon

yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Temel mal grubu enflasyonundaki

yavaşlamada otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin yanında mobilya

fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur.

Beyaz eşya ve diğer temel mallarda ise döviz kurunun gecikmeli etkilerinin

güçlü bir şekilde sürdüğü izlenmiştir. Bu görünüm altında çekirdek

göstergelerin yıllık enflasyonu yükselmiş, ana eğilimindeki yüksek seviyeler

korunmuştur." değerlendirmelerine yer verildi.

Ekimde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,66 ve 0,29

puan artarak yüzde 24,37 ve yüzde 24,34 olarak gerçekleştiği anımsatılan raporda, alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, enerji ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0,37, 0,30 ve 0,16 puan artış gözlendiği ifade edildi. Raporda, bu dönemde, temel mal ve alkol tütün gruplarının katkılarında önemli bir değişim olmazken, altın grubunun katkısının 0,15 puan

azaldığı kaydedildi. \ - "Giyim grubunda yıllık enflasyon yukarı yönlü seyrini korudu" Raporda, mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları

incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin yataya yakın seyrettiği belirtildi. Bu görünümde,

temel mal fiyatları ana eğilimindeki sınırlı düşüşe karşılık hizmet fiyatları eğiliminde görülen yükselişin etkili

olduğu ifade edilen raporda, böylece, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı.

Ekim ayında hizmet fiyatlarının yüzde 1,11 yükseldiği, grup yıllık enflasyonunun 0,79 puan artarak yüzde 14,76 olduğu hatırlatılan raporda, şu ifadelere yer verildi: "Yıllık enflasyon haberleşme, diğer hizmetler ve lokanta-otel gruplarında artış gösterirken, ulaştırma hizmetlerinde gerilemiş, kira grubunda ise yatay seyretmiştir. Lokanta-otel grubunda yemek hizmetleri enflasyonu gıda fiyatlarına bağlı olarak artış

kaydederken, konaklama hizmetleri enflasyonunda düşüş izlenmiştir. Bu dönemde, haberleşme hizmeti fiyatlarında gözlenen artışta cep telefonu görüşme ücretleri, diğer hizmetler grubu fiyatlarındaki

yükselişte ise bakım-onarım ve sağlık hizmetleri belirleyici olmuştur. Ulaştırma hizmetleri fiyatları ise

temelde hava yolu yolcu taşımacılığı kaynaklı olarak düşüş göstermiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu ekim ayında 0,77 puanlık düşüşle yüzde 34,35'e gerilemiş, bu gelişmede

dayanıklı mal grubu fiyatları etkili olmuştur. Aylık bazda yüzde 0,69 gerileyen dayanıklı mal

grubunda ÖTV matrah düzenlemesinin etkisiyle yüzde 3,07 düşen otomobil fiyatları öne çıkarken mobilya fiyatları da sınırlı olmakla birlikte (yüzde 0,85) gerilemiştir.

Diğer taraftan beyaz eşya ve diğer temel mal fiyatları aylık bazda yüzde 5,5 civarında artarak döviz kurunun gecikmeli etkilerinin sürdüğüne

işaret etmiştir. Aylık fiyat artışının genele yayıldığı diğer temel mallarda kişisel bakım ürünleri, konutun

bakım-onarımına yönelik malzemeler ile temizlik malzemeleri öne çıkmıştır. Bu dönemde giyim grubunda

yıllık enflasyon yukarı yönlü seyrini korumuştur. Özetle, ekim ayında temel mal grubu enflasyonu yıllık

bazda yavaşlasa da bazı alt kalemlerde döviz kuru geçişkenliğinin güçlü bir şekilde devam ettiği

gözlenmiştir." \ - "Eşel mobil uygulamasının devamı, enerji enflasyonunda

daha olumsuz bir görünümü sınırladı" Raporda, enerji fiyatlarının ekim ayında yüzde 3,70 arttığı, grup yıllık enflasyonunun 2,40 puan yükselişle yüzde 29,43 olarak gerçekleştiği anımsatıldı. Bu gelişmede elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğu ve katı yakıt fiyatlarının da yüksek bir artış kaydettiği belirtilen raporda, elektrik ve doğal gazda son üç aydır gerçekleştirilen ardışık fiyat ayarlamaları sonucu bu kalemlerde yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 44,95 ve

yüzde 31,35 seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

Eşel mobil uygulamasının devamının, enerji enflasyonunda

daha olumsuz bir görünümü sınırladığı ifade edilen raporda, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun ekim ayında 1,56 puan artarak yüzde 29,26 olduğu belirtildi. Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi: "Bu dönemde taze meyve ve sebze dışındaki gıda ürünleri genelinde enflasyon yukarı yönlü bir seyir

izlemiştir. İşlenmemiş gıda grubunda beyaz et, süt, kuruyemiş, yumurta, pirinç ve bakliyat

fiyatlarındaki artışlar dikkati çekmiştir. İşlenmiş gıda grubu fiyatları ise bu dönemde ekmek-tahıllar, katı-sıvı yağlar, peynir ve süt ürünleri ile alkolsüz içeceklerde belirgin olmak üzere grup geneline yayılan artışlarla

yüzde 3,54 oranında yükselmiştir. \ - "Enerji gurubunda yıllık enflasyon yüzde 81,61'e ulaştı" Raporda, yurt içi üretici fiyatlarının ekim ayında yüzde 0,91 yükseldiği, yıllık enflasyonun ise 1,14 puan azalarak yüzde 45,01'e gerilediği belirtildi. Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak alt gruplar genelinde gözlenen sert fiyat artışlarının bu dönemde yavaşladığı ifade edilen raporda, bu çerçevede, petrol ve ana metal

hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğiliminde bir miktar zayıflama

gözlendiği vurgulandı.