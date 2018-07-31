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"TCMB enflasyon tahminlerini piyasa beklentilerine yakınlaştırdı"

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı: - "2018 enflasyon tahminini daha gerçekçi bir noktaya yüzde 13,4'e revize edildiğini görüyoruz" - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı: - "Para politikasında sıkı duruşun uzun süreli korunacağı yineleniyor"

İSTANBUL (AA) - Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile piyasa beklentisi arasındaki farkın daraldığını belirtiyor.

Bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu tanıtımı ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarını AA muhabirine değerlendiren QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, önceki basın toplantılarında olduğu gibi bu toplantıda da para politikasının yakın dönemde izleyeceği seyre dair bir sinyal verilmediğini söyledi.

2018 enflasyon tahmininin daha gerçekçi bir noktaya, yüzde 13,4'e revize edildiğini belirten Kanlı, "TCMB, önümüzdeki dönemde maliye politikasının enflasyona olumlu yönde katkıda bulunacağını, işlenmemiş gıda enflasyonunda bir miktar düzelme olacağını, küresel risk iştahında bir bozulma olmayacağını ve TL üzerindeki değer kaybı baskısının ortadan kalkacağını varsayıyor." dedi.

Kanlı, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bu varsayımların gerçekleşmemesi ve enflasyon raporunda öngörülen patikadan sapması halinde ise para politikası duruşunu gözden geçirebileceklerini aktardığını söyledi.

TL'nin kırılganlığını ve küresel belirsizlikleri göz önünde bulundurduğunda bu varsayımların gerçekleşmeme ihtimalinin yüksek olduğunu öngören Kanlı, "Yıl sonu enflasyonu da yüzde 14'ün üzerinde gerçekleşebilir. Bu çerçevede, piyasada TCMB'den ek hamle beklentisi oluşabilir kanısındayım." ifadelerini kullandı.

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- "Enflasyon tahminlerine ilişkin güven farkı azalıyor"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin enflasyon tahminlerindeki revizyonun çok daha belirgin ölçüde gerçekleştiğini söyldi.

Piyasa beklentileri ile aradaki güven farkının önemli ölçüde daraldığının altını çizen Tokalı, şöyle devam etti:

"Bizim beklentilerimiz ise 2018 ve 2019 için sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11. Enflasyon tahminlerindeki yükselişte etkili unsurlar olarak, petrol ve gıda fiyatları ile TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonda yüksek gerçekleşmeler ve ana eğilimdeki bozulma öne çıkıyor. Diğer taraftan, çıktı açığındaki aşağı yönlü güncelleme, enflasyon tahminindeki yükselişi bir ölçüde sınırlıyor."

Enflasyon tahminlerine baz oluşturan ana varsayımlar içerisinde, gıda enflasyonu tahminlerinin, projeksiyonların oldukça üzerinde gelişen gerçekleşmeler doğrultusunda, hem 2018 hem de 2019 için önemli ölçüde yukarı çekildiğine işaret eden Tokalı, yüzde 7 olan önceki tahminin 2018 için yüzde 13'e, 2019 için de yüzde 10'a revize edildiğini belirtti.

Tokalı, ancak, yüzde 19 civarında dalgalanan mevcut seviye göz önüne alındığında, yeni tahminlerin de dezenflasyon sürecine geri dönmede zorlu bir sürece işaret ettiğini söyledi.

TCMB'nin enflasyon görünümüyle ilgili temkinli duruşunun belirginleştiğini vurgulayan Tokalı, şunları kaydetti:

"Nisan raporundan bu yana enflasyon gerçekleşmelerinin projeksiyonların oldukça üzerinde gerçekleşmesi, enflasyon beklentilerinde ve çekirdek göstergelerde bozulma ve bunun fiyatlama davranışında neden olduğu baskılar önemli vurgular arasında.
Bu doğrultuda da, para politikasında sıkı duruşun uzun süreli korunacağı yineleniyor. Varsayımlarda değişiklik olması ve enflasyon görünümünde ek bozulma olması durumunda ek sıkılaşmaya gidilmekten kaçınılmayacağını anlıyoruz. Bu noktada, özellikle kur istikrarının tekrar sağlanması için, küresel likidite koşulları kritik unsurlardan biri olacaktır. "

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise piyasa katılımcılarının beklediği gibi gerçekleşmelerin ve piyasaların beklentilerinin oldukça altında kalan eski enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.

Bu yıl sonu için yüzde 8,4 olan eski enflasyon tahmininin yüzde 13,4'e çıkarıldığını ifade eden Erkan, "2019 tahminleri yüzde 6,5'ten yüzde 9,3'e yine kayda değer şekilde yukarı revize edilirken, 2020 tahminleri ise ilk defa yüzde 5 olan bankanın resmi enflasyon hedefinin üzerinde oluşturuldu ve yüzde 6,7 olarak açıklandı. Banka orta vadede ise yüzde 5 hedefini koruyor. Yeni enflasyon tahminleri, piyasa beklentilerine daha yakın ancak halen piyasa katılımcılarının birçoğunun beklentisinin altında." diye konuştu.

Erkan, TCMB'nin bir yandan para politikasını sıkı tutarken, diğer yandan da mali politikalarından olan beklentilerini de ortaya koyduğunu söyledi.

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Banu Kıvcı Tokalı Burak Kanlı enflasyon

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