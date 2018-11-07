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TCMB, İhracat Genelgesi yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

TCMB'nin ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendiği "İhracat Genelgesi" yürürlüğe girdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "İhracat Genelgesi" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin
usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracat bedelleri hakkında hazırlanan ve 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e istinaden TCMB'nin "İhracat Genelgesi", bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın ilgili tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat
bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda
getirilmesinin esas olduğu belirtilen genelgede, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından döviz alım belgesinin düzenleneceği bildirildi.

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri, ilgili şirket ve bankaların düzenleyeceği belgeler, ihracat bedelinin tespiti ve transferi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği genelgede, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel
fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve
mikro ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin tamamının tasarrufunun serbest olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Genelgesi TCMB

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