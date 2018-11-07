TCMB, İhracat Genelgesi yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "İhracat Genelgesi" ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin

usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihracat bedelleri hakkında hazırlanan ve 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e istinaden TCMB'nin "İhracat Genelgesi", bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlığın ilgili tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat

bedellerinin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği, bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda

getirilmesinin esas olduğu belirtilen genelgede, ihracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılacağı ve ihracat bedellerini alan banka tarafından döviz alım belgesinin düzenleneceği bildirildi.

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri, ilgili şirket ve bankaların düzenleyeceği belgeler, ihracat bedelinin tespiti ve transferi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği genelgede, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel

fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve

mikro ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin tamamının tasarrufunun serbest olduğu kaydedildi.

