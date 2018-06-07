FİNANS

TCMB kararı sonrası dolar düştü, borsa yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

TCMB faiz kararı sonrasında dolar/TL 4,4566'ya kadar geriledi - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,9 değer kazanarak 98.500 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından döviz kurları hızlı bir şekilde düşüşe geçerken borsa yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırarak yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltmesinin ardından döviz kurlarında sert düşüşler, pay piyasalarında ise hızlı yükselişler kaydedildi.

TCMB faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58'den 4,4566'ya kadar geriledi. Dolar/TL saat 14.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4,4760'tan, avro/TL yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,2960'tan ve sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,0130'dan işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle hızlı yükselen BIST 100 endeksi ise 98.628,74 puana kadar çıktı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 98.500 puanda dengelendi.

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Anahtar Kelimeler:
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