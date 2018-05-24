FİNANS

"TCMB kararının doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Büyükekşi: - "TCMB tarafından alınan kararın doğru bir hamle olduğuna inanıyor, ihtiyaç duyulması halinde benzeri adımların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla atılması gerektiğini düşünüyoruz" - "Merkez Bankası bir taraftan hükümetin büyüme politikalarını desteklerken diğer taraftan döviz kurlarında ve enflasyonda istenmeyen gelişmelerin önüne geçmelidir. Özellikle son haftalarda yaşadığımız bu dalgalanmaların reel sektöre zarar vermesini engellemek için Merkez Bankamızın proaktif olarak adım atmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan kararın doğru bir hamle olduğuna inandıklarını belirterek, "İhtiyaç duyulması halinde benzeri adımların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla atılması gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce döviz piyasasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisinin gerçekleri ile örtüşmediğini, TCMB'nin bu dalgalanmayı kontrol etmek için gerekli adımları atması gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı.

Akşam saatlerinde PPK tarafından alınan kararın doğru bir hamle olduğuna inandıklarını belirten Büyükekşi, "İhtiyaç duyulması halinde benzeri adımların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla atılması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükekşi, ihracatçılar olarak Türk lirasına inançlarının sürdüğünü vurgulayarak, hükümet ile yaptıkları çalışmalarda dış ticaretin TL ile gerçekleşmesi için yoğun bir gayret içinde olduklarını kaydetti.

Gelinen noktada bunu bir nebze de olsa başardıklarını aktaran Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 8 yılda TL ile yapılan ihracat 5 kat arttı ve TL ile ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 9,2'ye çıktı. İç kaynaklı olmayan bu tür dalgalanmalar da TL ile dış ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye yüksek potansiyeli olan bir ekonomiye sahip. Gerek sanayi üretimi, gerek ihracat, gerek turizm de tüm göstergeler pozitif yönde. İstihdam piyasası da buna uyumlu olarak gelişmeler gösteriyor. Yakaladığımız yüksek büyüme hızının devam ettirilmesi için tüketici güveni ve beklentilerini bozmamak gerekiyor.

Merkez Bankası bir taraftan hükümetin büyüme politikalarını desteklerken diğer taraftan döviz kurlarında ve enflasyonda istenmeyen gelişmelerin önüne geçmelidir. Özellikle son haftalarda yaşadığımız bu dalgalanmaların reel sektöre zarar vermesini engellemek için merkez bankamızın proaktif olarak adım atmasını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
faiz TCMB TİM

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