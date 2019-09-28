TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü

Bu arada, 29 Haziran 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmişti.

