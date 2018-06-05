TCMB Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mayıs ayında enflasyondaki yükselişin alt gruplar geneline yayıldığı belirtilerek, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarının yükseldiği, ana eğilimlerinin ise yüksek seviyesini koruduğu bildirildi. TCMB tarafından yayımlanan Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mayısta tüketici fiyatlarının yüzde 1,62 arttığı, yıllık enflasyonun ise 1,3 puan yükselerek yüzde 12,15'e ulaştığı anımsatıldı. Enflasyondaki yükselişin alt

gruplar geneline yayıldığına işaret edilen raporda, yıllık tüketici enflasyonuna katkının gıdada 0,49 puan, enerjide 0,38 puan, temel mal grubunda 0,21 puan, altında 0,13 puan ve hizmette 0,08 puan arttığı, alkol-tütün

grubunun katkısında ise önemli bir değişim izlenmediği vurgulandı. Raporda, mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları

incelendiğinde, enflasyon ana eğiliminde yataya yakın bir seyir gözlendiği aktarılarak, "Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda bir miktar yükselirken, temel mal grubunda giyim fiyat gelişmelerine bağlı olarak

sınırlı bir oranda gerilemiştir. Giyim dışı çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde ise yükseliş gözlenmiştir. Sonuç olarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükselmiş, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur." denildi.

Mayıs ayında hizmet grubu fiyatlarının yüzde 1,17 yükseldiği, grup yıllık enflasyonunun 0,25 puan artarak yüzde 9,52'ye ulaştığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Bu dönemde, yıllık enflasyon lokanta-otel ve ulaştırma

hizmetleri grubunda yükselirken, diğer gruplarda görece yatay seyretti. Ulaştırma hizmetleri

enflasyonundaki artışta karayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatları öne çıktı. Lokanta-otel grubunda ise

hem yemek hizmetlerinde hem de turizmdeki toparlanmaya bağlı olarak konaklama hizmetlerinde

enflasyon yükseliş gösterdi. Diğer hizmetler grubunda ise yıllık enflasyon, döviz kuruna duyarlı olan

bakım-onarım hizmet kalemlerinde görülen fiyat artışlarına karşın, görece yatay seyretti. Temel mal grubu yıllık enflasyonu mayısta 0,52 puan yükselerek yüzde 15,98'e ulaştı. Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda bir miktar geriledi, diğer alt gruplarda ise yükseliş

gösterdi. Dayanıklı mal grubunda bir süredir devam eden güçlü fiyat artışları mayısta da sürerken, bu ayki artışta otomobil ve beyaz eşya fiyatları belirleyici oldu. Diğer temel mallar

grubundaki fiyat artışında da kur etkilerine bağlı olarak yükselen konuta yönelik bakım-onarım

malzemeleri ile ev temizlik ürünleri gibi ithal bileşeni yüksek kalemler öne çıktı. Özetle, mayısta temel mal grubu enflasyonunda kur etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlendi. Türk lirasındaki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti." \ - "Enerji enflasyonu yukarı yönlü seyrini sürdürdü" Raporda, enerji fiyatlarının mayıs ayında yüzde 1,74 arttığı, Türk lirasında gözlenen değer kaybı

ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarının sırasıyla yüzde 3,19 ve

yüzde 2,25 yükseldiği ifade edildi. Bu dönemde fiyatların katı yakıtta yüzde 1,44, şebeke suyunda ise yüzde 1,11 arttığı belirtilen raporda, sonuç olarak enerji grubu yıllık enflasyonunun mayısta geçen yılın aynı

dönemindeki düşük bazın da etkisiyle 3,18 puan yükselerek yüzde 15,17'ye ulaştığı, enerji enflasyonunun petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü bildirildi.

Raporda, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonunun mayısta 2,19 puan artarak yüzde 11,00 seviyesine

yükseldiğine değinilerek, "Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yükselirken, işlenmiş gıdada bir miktar

geriledi. Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış işlenmemiş gıda fiyatları belirgin bir artış

gösterdi. Bu gelişmede sebze, patates, beyaz ve kırmızı et ile yumurta fiyatlarındaki artışlar öne

çıktı. İşlenmiş gıda fiyatları ise mayısta yüzde 0,37 ile ılımlı bir artış kaydetti. Bu gelişmelerle,

taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu mayısta yüzde 12,92'ye yükseldi. Böylece gıda enflasyonu, işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükseldi." değerlendirmeleri yapıldı. \ - Yİ-ÜFE Raporda, yurt içi üretici fiyatlarının mayısta yüzde 3,79 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 20,16’ya yükselerek

endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edildi. Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz

kuru gelişmelerinin yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların belirleyici olduğu vurgulanan raporda, "İmalat sanayisi fiyatlarındaki yükselişte petrol ürünleri, et ürünleri, ana metal, plastik ürünler, tekstil

ürünleri, basım hizmetleri, kimyasal ürünler ile mobilya imalatı öne çıkarken; fiyat artışlarının alt gruplar

geneline yayıldığı izlendi. Bu doğrultuda, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının