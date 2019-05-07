FİNANS

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mayıs vadeli repo ihalesi 19 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira ve 14 Mayıs vadeli repo ihalesi 8 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 13 Mayıs vadelide 43 milyar 285 milyon liralık, 14 Mayıs vadelide 26 milyar 285 milyon liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde 13 Mayıs vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 14 Mayıs vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar TCMB

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