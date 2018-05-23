TCMB repo ihalesi açmadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Merkez Bankası, 12 Ocak 2017'den bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.
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