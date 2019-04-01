FİNANS

TCMB repo ihalesi açmadı

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

TCMB repo ihalesi açmadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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