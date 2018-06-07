TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 18 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi. İhaleye 21 milyar 534 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

