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TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 31 milyar 274 milyon lira verdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 31 milyar 274 milyon lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 31 milyar 274 milyon lira verdi.

İhaleye 31 milyar 274 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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