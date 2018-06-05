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TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 33 milyar lira verdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 33 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 946 lira verdi. İhaleye 54 milyar 234 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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