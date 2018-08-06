TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.
İhaleye 11 milyar 535 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
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