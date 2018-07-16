TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.
İhaleye 18 milyar 820 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
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