TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 974 lira verdi.

İhaleye 26 milyar 515 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

