TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.
İhaleye 38 milyar 435 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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