TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 46 milyar 113 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

