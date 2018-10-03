TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 21 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 50 milyar 440 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

