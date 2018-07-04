TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 961 lira verdi.

İhaleye 42 milyar 925 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

