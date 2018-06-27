TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 37 milyar 898 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

