TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.
İhaleye 49 milyar 616 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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