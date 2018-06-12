TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 26 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 25 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 28 milyar 412 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

