TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 26 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.
İhaleye 48 milyar 806 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı
Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum