TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 26 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
İhaleye 54 milyar 480 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum