TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 28 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İhaleye 44 milyar 139 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

