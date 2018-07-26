TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 28 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 27 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 46 milyar 258 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

