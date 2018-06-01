TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 28 milyar 999 milyon 999 bin 961 lira verdi. İhaleye 56 milyar 771 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

