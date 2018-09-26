TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.
İhaleye 60 milyar 540 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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