TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 32 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 31 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.
İhaleye 58 milyar 596 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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